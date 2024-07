Résultat des législatives 2024 à Louvres : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Louvres

À Louvres, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Le taux de chômage à 11,12% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 49,4% de population active et une densité de population de 903 habitants par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 555 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,92% et d'une population immigrée de 17,22% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,14% à Louvres, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.