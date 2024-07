Résultat des législatives 2024 à Villeron (95380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 29,02% pour le Front populaire à Villeron Combien va faire le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des voix glanés au niveau de la France sont un premier indicateur. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,02% des votes à Villeron. Un score qui a décollé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 42,73% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Les législatives à Villeron peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le Rassemblement national pourrait se hisser près de la victoire à Villeron lors du second tour de ces législatives si la situation établie lors des élections du 9 juin se répercute localement, avec en outre un report de voix favorable. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. Une performance qui s'appliquera dans la circonscription avec une élu ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 8 points dans la commune.

20:29 - Le Rassemblement national en pôle position aux dernières législatives à Villeron Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Villeron, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Villeron au cours des élections des députés à l'époque. On retrouvait en effet Jean-Baptiste Marly en tête au premier tour, avec 34,42% dans la cité. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 57,27%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,73%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Dimanche 30 juin, les habitants de Villeron ont plébiscité Agnès Marion (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,62% des voix. Arnaud Le Gall (Nouveau Front populaire) et Anthony Arciero (Les Républicains) suivaient en ramassant 29,02% et 13,93% des votants à l'échelle de la ville. Les habitants de Villeron ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Arnaud Le Gall y arrivait en première place, avec cette fois 40,73% devant Agnès Marion avec 30,56% et Elisa Demir avec 14,6%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Villeron : un taux de participation inédit ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Le 30 juin dernier, 69,6% des électeurs de Villeron se sont déplacés lors du 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 886 inscrits sur les listes électorales de Villeron (95) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,84%), contre une participation de 50,57% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Villeron, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Le niveau de participation est l'un des facteurs décisifs des législatives. Les résidents de Villeron ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,6%. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 75,5% au deuxième tour, soit 601 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,4% au premier tour. Au deuxième tour, 48,14% des votants ont exercé leur droit de vote. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient potentiellement renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Villeron.

17:29 - Les données démographiques de Villeron révèlent les tendances électorales Dans la commune de Villeron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 134 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,33%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 383 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,39% et d'une population étrangère de 8,93% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Villeron mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,78% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.