Résultat des législatives 2024 à Fontenay-en-Parisis (95190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Une fourchette de 31% à 31,24% pour le Nouveau Front populaire à Fontenay-en-Parisis Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle de la France sont un premier indice. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Fontenay-en-Parisis, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,24% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 47,82% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national au sommet à Fontenay-en-Parisis pour les législatives L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN se montre déjà forte à Fontenay-en-Parisis entre le score du parti nationaliste en 2022 (29,36%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (39,31%), de l'ordre de 10 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisant pour prévoir une implantation solide du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Fontenay-en-Parisis Agnès Marion (Rassemblement National) a collecté 39,31% des votes à Fontenay-en-Parisis dimanche 30 juin, pour le premier round de la législative. Un score qui lui a permis de précéder Arnaud Le Gall (Front populaire) et Anthony Arciero (Les Républicains) avec 31,24% et 14,13% des électeurs. Les habitants de la commune ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la circonscription, puisque Arnaud Le Gall s'y taillait la part du lion, avec cette fois 40,73% devant Agnès Marion avec 30,56% et Elisa Demir avec 14,6%.

19:21 - Le défi de la participation scruté attentivement à Fontenay-en-Parisis Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Fontenay-en-Parisis a atteint 29,5%, moins élevé de 17 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 46,13% des inscrits sur les listes électorales de Fontenay-en-Parisis avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,18% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2024 à Fontenay-en-Parisis À Fontenay-en-Parisis, le taux d'abstention est incontestablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 29,5%. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 24,34% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,02% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,77% au premier tour et 53,43% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Fontenay-en-Parisis ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple susceptibles de ramener les citoyens de Fontenay-en-Parisis vers les urnes.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Fontenay-en-Parisis Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des législatives à Fontenay-en-Parisis comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 149 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 155 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 22,95% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,06% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 187 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,47%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 32 621 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Fontenay-en-Parisis, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.