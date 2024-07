Résultat des législatives 2024 à Vandœuvre-lès-Nancy : les premiers chiffres du 2e tour

Stéphane Hablot (Nouveau Front populaire) a obtenu 50,89% des suffrages à Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round de l'élection législative. Geneviève Maillot (Rassemblement National) et Emmanuel Lacresse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en captant 22,16% et 21,45% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Stéphane Hablot qui terminait en pôle position dans la 2ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle dans son ensemble, avec cette fois 39,91%, devant Emmanuel Lacresse avec 30,74% et Geneviève Maillot avec 22,45%.

17:29 - Vandœuvre-lès-Nancy : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population de Vandœuvre-lès-Nancy peut-elle influencer le résultat des législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 48% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,42% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 936 €/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,43% et d'une population immigrée de 19,24% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 19,75% à Vandœuvre-lès-Nancy, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.