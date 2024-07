Résultat des législatives 2024 à Hyères : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des élections précédentes, les 55 990 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. À Hyères, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 32,51%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 45,49% des inscrits sur les listes électorales d'Hyères avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,96% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

17:29 - Élections législatives à Hyères : un éclairage démographique

Comment les électeurs d'Hyères peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 13,74% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (57,35%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 19 468 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,35%, comme à Hyères, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.