Résultat des législatives 2024 à Issy-les-Moulineaux : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des législatives à Issy-les-Moulineaux, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Issy-les-Moulineaux s'élevait à 73,64%, dimanche dernier. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 45 197 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 75,92% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,43% au premier tour, soit 35 898 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,95% au premier tour et 53,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux ? L'inflation dans le pays est de nature à ramener les citoyens d'Issy-les-Moulineaux vers les urnes.

17:29 - Issy-les-Moulineaux : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel impact auront les habitants d'Issy-les-Moulineaux sur le résultat des législatives ? Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,72%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 51,51%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,02% et d'une population immigrée de 15,03% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,23% à Issy-les-Moulineaux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.