Résultat des législatives 2024 à Pont-à-Mousson : les premiers chiffres du 2e tour

À Pont-à-Mousson, le taux d'abstention constitue incontestablement l'un des facteurs cruciaux des législatives 2024. Les résidents de Pont-à-Mousson ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 59,5%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 9 587 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 66,18% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 67,25% au premier tour, c'est-à-dire 6 447 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,28% au premier tour. Au second tour, 38,37% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Pont-à-Mousson ?

17:29 - Pont-à-Mousson : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pont-à-Mousson révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,76%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (69,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 973 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,67% et d'une population immigrée de 10,81% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Pont-à-Mousson mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,27% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.