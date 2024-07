Résultat des législatives 2024 à l'Aiguillon-la-Presqu'île (85460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se porter les orphelins de la gauche à l'Aiguillon-la-Presqu'île ? Avec 28,06% des bulletins au niveau national pour le 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à l'Aiguillon-la-Presqu'île, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,54% des votes dans la localité. Un chiffre en progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 19 points à l'Aiguillon-la-Presqu'île Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux législatives il y a deux ans à l'Aiguillon-la-Presqu'île La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement français. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à l'Aiguillon-la-Presqu'île, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à l'Aiguillon-la-Presqu'île, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 27,6% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,67% pour Béatrice Bellamy (ENS) dans la L'Aiguillon-La-Presqu'Île - 2e circonscription avec 28,79% et Pierre Henriet (ENS) dans la L'Aiguillon-La-Presqu'Île - 5e circonscription avec 34,54% (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 58,03%. C'est ainsi Béatrice Bellamy (ENS) dans la L'Aiguillon-La-Presqu'Île - 2e circonscription avec 68,96% et Pierre Henriet (ENS) dans la L'Aiguillon-La-Presqu'Île - 5e circonscription avec 53,01% (LREM) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Déjà 46,56% pour le RN à l'Aiguillon-la-Presqu'île aux élections législatives Le dimanche 30 juin dernier, les habitants de l'Aiguillon-la-Presqu'île ont préféré Stéphane Buffetaut (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,56% des votes. Pierre Henriet (Ensemble pour la République) ramassait 29,61%. De son côté, Pierre-Hugues Fourage (Nouveau Front populaire) recevait 15,54% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de la Vendée, Stéphane Buffetaut rassemblant cette fois 37,87%, devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à l'Aiguillon-la-Presqu'île aux dernières élections Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à l'Aiguillon-la-Presqu'île était de 28,4%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 44,22% au niveau de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Le taux d'abstention était de 41,69% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À l'Aiguillon-la-Presqu'île, la participation a atteint 71,6% lors de la première manche des législatives À l'Aiguillon-la-Presqu'île, l'abstention est l'une des clés de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à l'Aiguillon-la-Presqu'île s'élevait à 71,6%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,56% au premier tour. Au deuxième tour, 53,6% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à l'Aiguillon-la-Presqu'île ce soir ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 884 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,39% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 77,19% au second tour, soit 2 227 personnes.

17:29 - L'Aiguillon-la-Presqu'île : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quelle influence les électeurs de l'Aiguillon-la-Presqu'île exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 6,85% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 22,77% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (28,31%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 634 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,36%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,89%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 65,01%, comme à l'Aiguillon-la-Presqu'île, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.