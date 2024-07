Résultat des législatives 2024 à Nieul-sur-Mer (17137) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:02 - À Nieul-sur-Mer, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,9% des bulletins à Nieul-sur-Mer. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 21,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 32,84% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à Nieul-sur-Mer à l'issue des dernières législatives ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu au niveau local pour cette élection des députés. La progression du RN se montre déjà forte à Nieul-sur-Mer entre le score de la formation en 2022 (10,91%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,93%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN une progression de 150 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour envisager une implantation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Olivier Falorni (Divers gauche) en tête lors des législatives il y a deux ans à Nieul-sur-Mer Il s'agit désormais de découvrir si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Avec 38,67% à Nieul-sur-Mer, le binôme Divers gauche avait également été gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Divers gauche (67,16% contre 32,84% pour LFI-PS-PC-EELV). Olivier Falorni remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin il y a une semaine à Nieul-sur-Mer ? A en croire les projections des instituts diffusées depuis le premier tour, l'extrême droite devrait gagner moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc du centre préserveraient une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales. Olivier Falorni (Divers gauche) a collecté 47,19% des voix à Nieul-sur-Mer dimanche 30 juin, pour le premier round des élections législatives. Jean-Marc Soubeste (Front populaire) et Emma Chauveau (Rassemblement National) suivaient en obtenant respectivement 26,9% et 23,93% des électeurs. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Nieul-sur-Mer au niveau de la participation ? L'analyse des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. À Nieul-sur-Mer, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a atteint 76,04%, plus important que celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 59,27% des votants de Nieul-sur-Mer (17). Le taux de participation était de 54,23% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Nieul-sur-Mer À Nieul-sur-Mer, le niveau d'abstention constitue incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives. Le taux de votants à Nieul-sur-Mer pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 76,04%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,28% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 80,61% au premier tour, soit 4 037 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,03% au premier tour et 53,07% au second tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Nieul-sur-Mer aux législatives En pleine campagne électorale législative, Nieul-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 5 798 habitants répartis dans 3 023 logements, cette ville présente une densité de 526 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 463 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 538 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (85,97%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 46,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 30,08% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 850,01 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Nieul-sur-Mer participe à l'histoire du pays.