Résultat des législatives 2024 à Triaize (85580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les orphelins du Front populaire très suivis Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle du pays sont un premier indice. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Triaize, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 15,15% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 17,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,39% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Triaize en 2 ans Le score du RN sera très commenté pour cette élection législative, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Le score obtenu par le RN sera ainsi le grand sujet au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a l'espoir de gagner. Aux législatives à l'époque à Triaize, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 31,89% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,16% pour Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 54,42%. Pierre Henriet s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Triaize ont préféré Stéphane Buffetaut (Rassemblement National), qui a engrangé 49,82% des votes. Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 29,01%. Pierre-Hugues Fourage (Front populaire) glanait 15,15% des votants. Même première place concernant le vote de la 5ème circonscription de la Vendée, Stéphane Buffetaut accumulant cette fois 37,87%, devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Triaize : un autre point de vue sur la participation aux dernières élections L'étude des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Le 1er round des législatives 2024 à Triaize a connu une participation de 69,42%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 52,11% au sein de Triaize (85), à comparer avec une participation de 52,79% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Triaize, la participation était de 69,42% lors du 1er tour des élections législatives 2024 À Triaize, le taux d'abstention est un critère clé de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 30,58% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,86% au premier tour. Au deuxième tour, 52,34% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 19,88% au second tour. Le désir de faire valoir ses droits est susceptible d'impacter la participation à Triaize.

17:29 - Triaize : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Triaize, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 12,21% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 60 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (30,98%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 33,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 299,46 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Triaize, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.