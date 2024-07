Résultat des législatives 2024 à Marsilly (17137) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Marsilly, que vont trancher les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier indicateur : le bloc a réuni 28,06% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Marsilly, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,94% des votes dans la localité. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (4 points de plus).

20:58 - L'extrême droite a fortement avancé à Marsilly L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Une nouvelle poussée pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - À Marsilly, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 semble aussi un enseignement précieux au moment du second tour qui se joue. Les législatives à l'époque à Marsilly bénéficieront également, au premier tour, aux candidats Divers gauche qui réuniront 36,34% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de la Charente-Maritime. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Divers gauche (72,86% contre 27,14% pour Nupes). Olivier Falorni remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Olivier Falorni (Divers gauche) devant ses concurrents lors des législatives à Marsilly Selon les enquêtes dévoilées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'assurer moins de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. Le Front populaire devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron maintiendraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 48,55% des bulletins de vote, Olivier Falorni (Divers gauche) a pris la pôle position à Marsilly, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour de l'élection législative. Emma Chauveau (Rassemblement National) et Jean-Marc Soubeste (Union de la gauche) suivaient en ramassant respectivement 27,44% et 21,94% des votants à l'échelle municipale. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Olivier Falorni rassemblant cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Marsilly : un record par rapport aux européennes ? L'étude des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 23,02% au premier tour des législatives 2024 à Marsilly, inférieur de 17 points à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 2 709 inscrits sur les listes électorales à Marsilly, 40,42% étaient effectivement restés chez eux, contre un taux d'abstention de 41,76% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 76,98% de participation lors de la première étape des législatives à Marsilly Le taux de participation est immanquablement un facteur important des législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 23,02% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 660 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 16,62% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,29% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,59% au premier tour et 47,41% au second tour.

17:29 - Marsilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Marsilly mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Dans la commune, 16,08% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,09% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (10,98%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 450 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,17%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,61%), témoigne d'une population instruite à Marsilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.