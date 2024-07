Résultat des législatives 2024 à Champagné-les-Marais (85450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Champagné-les-Marais, quels seront les reports des voix de la gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés à l'échelle nationale sont encourageants. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Champagné-les-Marais, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,88% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 19 points à Champagné-les-Marais La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà glané 19 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible, si les reports de voix sont favorables, que le RN soit vainqueur à Champagné-les-Marais ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Champagné-les-Marais pour le RN ce dimanche soir ? Le score du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection 2024 au niveau local, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Champagné-les-Marais ? Le RN parvenait déjà en première position à Champagné-les-Marais à l'époque lors des législatives. C'est en effet Isabelle Magnin qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,90% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 57,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,59%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Champagné-les-Marais Selon les études des instituts de sondages publiées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella pourrait rafler moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) a réuni 52,72% des voix à Champagné-les-Marais le 30 juin dernier, lors du 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pierre-Hugues Fourage (Nouveau Front populaire) avec respectivement 23,31% et 16,88% des votants. Stéphane Buffetaut était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 37,87%, devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Champagné-les-Marais ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Champagné-les-Marais a été de 64,7%, dépassant celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 466 personnes en âge de voter à Champagné-les-Marais, 49,25% avaient effectivement participé au vote. La participation était de 47,46% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - 64,7% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Champagné-les-Marais L'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Champagné-les-Marais s'élevait à 64,7%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,54% au second tour, c'est-à-dire 1 048 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,7% au premier tour. Au second tour, 44,64% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Champagné-les-Marais ?

17:29 - Champagné-les-Marais : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Champagné-les-Marais, les élections sont en cours. Dotée de 891 logements pour 1 806 habitants, la densité de la ville est de 35 hab/km². Ses 89 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 15,92% des résidents sont des enfants, et 9,52% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 39,78% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 736,15 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. En somme, à Champagné-les-Marais, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.