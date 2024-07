Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-sur-Lot : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention constitue sans nul doute un critère primordial de ces législatives. Les résidents de Villeneuve-sur-Lot ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 63,52%. Pour le second tour de la présidentielle, 67,77% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,1% au premier tour, c'est-à-dire 11 604 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,46% au premier tour. Au deuxième tour, 44,59% des votants ont exercé leur droit de vote. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Villeneuve-sur-Lot ?

17:29 - Villeneuve-sur-Lot et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Villeneuve-sur-Lot apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 21 629 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 762 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 5 856 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 14,55% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 13,72% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les 1 435 résidents étrangers, représentant 6,62% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1942,16 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,37%, annonçant une situation économique tendue. À Villeneuve-sur-Lot, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.