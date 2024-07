Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-lès-Maguelone : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villeneuve-lès-Maguelone

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Villeneuve-lès-Maguelone regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 405 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 866 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,33%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 470 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,43%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 355 euros par an. À Villeneuve-lès-Maguelone, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs français.