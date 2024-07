Résultat des législatives 2024 à Pérols : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Pérols : l'impact des caractéristiques démographiques

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Pérols contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 1504 habitants par km² et un taux de chômage de 12,62%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,79%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 706 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,29%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,2%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,36% à Pérols, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.