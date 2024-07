Résultat des législatives 2024 à Bihorel : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs forts du scrutin législatif est indiscutablement le niveau de participation. Dans la ville, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 24,24%. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 911 personnes en âge de voter dans la ville, 21,36% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 19,78% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,94% au premier tour et 41,75% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bihorel aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement pousser les habitants de Bihorel à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Bihorel : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bihorel est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26,45% de cadres supérieurs pour 8 199 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 523 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 914 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,74% des résidents sont des enfants, et 10,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Bihorel abrite une communauté diversifiée, avec ses 301 résidents étrangers, soit 3,67% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 34,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 387,58 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, à Bihorel, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.