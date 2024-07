Résultat des législatives 2024 à Montgeron : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives est sans nul doute la participation. L'abstention a atteint 32,45% à Montgeron lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,96% au premier tour. Au second tour, 50,88% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Montgeron ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 15 584 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 30,38% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,21% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Montgeron ?

17:29 - Élections législatives à Montgeron : impact de la démographie et de l'économie locale

A la mi-journée des législatives, Montgeron apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 26,12% de cadres supérieurs pour 23 800 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 812 entreprises, Montgeron permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,87% des résidents sont des enfants, et 21,24% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 3 560 résidents étrangers, Montgeron est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,52%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2843,72 euros/mois. À Montgeron, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.