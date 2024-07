Résultat des législatives 2024 à Noyarey (38360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Noyarey, que vont choisir les supporters de gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'attelage a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle du pays contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Noyarey, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,43% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le RN à Noyarey L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Noyarey ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi analysé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Noyarey il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,16% au premier tour, contre 33,18% pour Emilie Chalas (La République en Marche). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Emilie Chalas (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement, avec 56,68%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,32%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici A en croire les projections en nombre de sièges établies à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Noyarey ont plébiscité Christel Dupré (Rassemblement National), qui a engrangé 38,25% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de précéder Emilie Chalas (Ensemble pour la République) et Elisa Martin (Union de la gauche) avec 26,3% et 23,43% des votants. C'est en revanche Elisa Martin qui arrivait en première place, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 42,84% devant Christel Dupré avec 22,74% et Emilie Chalas avec 20,01%.

19:21 - Participation aux législatives à Noyarey : un record par rapport aux élections européennes ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 354 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le premier tour des élections législatives 2024 à Noyarey a connu une participation de 73,1%, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 55,09% des électeurs de Noyarey (38). Le taux de participation était de 46,87% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Noyarey lors de la seconde manche des législatives ? L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à Noyarey était de 73,1% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,67% au premier tour et 48,04% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Noyarey ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,11% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,52% au second tour, ce qui représentait 1 338 personnes. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN serait notamment capable d'inciter les habitants de Noyarey à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Noyarey : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e étape des élections législatives à Noyarey comme partout. Avec ses 2 277 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 185 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 670 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,6%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,77%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 949 € par an. Noyarey incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.