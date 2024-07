Résultat des législatives 2024 à Opio (06650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Opio, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Opio. On trouvait Thierry Ferrand (Rassemblement National) sur la première marche au premier tour, avec 32,62 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Eric Mele (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Opio en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Un niveau de plus sera certainement franchi ce dimanche soir.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors des législatives sera ainsi très instructif. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Opio, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Opio, comptant 15,14%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 34,91% des voix. Opio se tournera d'ailleurs encore vers Eric Mele au second tour, finalement en tête localement avec 54,00%, devant l'adversaire Les Républicains à 46,00%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Opio ce dimanche ? Grâce à 32,62% des votes, Thierry Ferrand (Rassemblement National) a pris la pôle position à Opio, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour de l'élection législative. En deuxième position, Aline Abravanel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 24,48%. A la 3e place, Eric Pauget (Les Républicains) glanait 24,13% des votants. Thierry Ferrand était aussi en tête dans la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes dans son ensemble, avec cette fois 36,32%, devant Eric Pauget avec 24,88% et Aline Abravanel avec 17,47%.

19:21 - Participation à Opio : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Le 1er round des élections législatives 2024 à Opio a connu une participation de 71,51%, supérieure de 11 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 2 018 personnes en âge de voter à Opio, 60,06% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 53,81% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Opio L'abstention est indiscutablement l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Opio était de 28,49%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 20,88% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,73% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,2% au premier tour. Au second tour, 54,09% des votants ne se sont pas déplacés. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Opio.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Opio La composition démographique et la situation socio-économique d'Opio contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,72%. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,88%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 28,98%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,61% et d'une population immigrée de 12,42% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,33%, comme à Opio, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.