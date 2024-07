Résultat des législatives 2024 à Tréméven (29300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix du Front populaire à Tréméven ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent au premier tour des législatives à Tréméven. C'est un ticket Rassemblement National qui y prenait la première place au premier tour, avec 34,06 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Youenn Le Flao (Nouvelle union populaire écologique et sociale) Nouvelle union populaire écologique et sociale qui l'emportait au second tour.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Tréméven pour les législatives ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. La progression du RN se montre déjà forte à Tréméven entre le score de la formation nationaliste en 2022 (20,34%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (34,06%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour acter une implantation solide du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Tréméven ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera ainsi très scruté. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Tréméven, contrairement à 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Tréméven ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 20,34% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 33,65% des voix. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Nupes finir gagnant, avec 51,77%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,23%.

20:05 - Quel verdict à Tréméven pour le RN ce dimanche soir ? Le 30 juin 2024, les citoyens de Tréméven ont préféré Christian Perez (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 34,06% des voix. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Sébastien Miossec (Divers gauche) et Erwan Balanant (Ensemble pour la République) avec respectivement 27,26% et 21,04% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 8ème circonscription du Finistère, Christian Perez accumulant cette fois 30,8%, devant Erwan Balanant avec 27,76% et Sébastien Miossec avec 22,17%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Tréméven ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des précédentes élections. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Tréméven s'est renforcée de 17 points, s'élevant à 74,06%. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 908 inscrits sur les listes électorales à Tréméven, 57,34% avaient effectivement pris part à l'élection, contre une participation de 56,27% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à Tréméven demeure l'abstention À Tréméven, la participation constitue immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Tréméven s'élevait à 74,06%. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 80,37% au second tour, ce qui représentait 1 486 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,19% au premier tour. Au second tour, 52,93% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre Israël et la Palestine, sont notamment susceptibles de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Tréméven.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Tréméven La composition démographique et la situation socio-économique de Tréméven façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,13%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,15%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 991 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,38%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,32%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tréméven mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,04% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.