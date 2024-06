L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen écrasait le match avec 38,75% au premier tour contre 25,08% pour Emmanuel Macron et 9,42% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nousseviller-Saint-Nabor n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,45% des voix. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui gagnait à Nousseviller-Saint-Nabor avec 57,19%, devant Emmanuel Macron à 42,81%.

11:02 - Nousseviller-Saint-Nabor : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Nousseviller-Saint-Nabor, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,78%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,96%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (92,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 368 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,13%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,46%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Nousseviller-Saint-Nabor mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,33% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.