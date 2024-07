Résultat des législatives 2024 à Saint-Michel-sur-Orge : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Michel-sur-Orge : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A la mi-journée des élections législatives, Saint-Michel-sur-Orge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 21 437 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 348 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 22,19% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,93% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 3 065 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 607,21 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Michel-sur-Orge, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.