Résultat des législatives 2024 à Tours : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Déjà 43,74% pour l'Union de la gauche à Tours aux élections législatives Les candidats Union de la gauche ont collecté, si on se penche sur le vote des habitants de Tours, 43,74% des voix, sur les 2 circonscriptions que recouvre la commune, dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des législatives. Les candidats Majorité présidentielle et Rassemblement National les suivaient en ramassant, dans l'ordre, 24,14% et 20,49% des votants. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Charles Fournier (UG) dans la 1re circonscription avec 45,32% et Marina Coccia (UG) dans la 5e circonscription avec 33,47%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, on trouvait cette fois en tête Charles Fournier dans la 1re avec 45,32% et François Ducamp dans la 5e avec 35,25%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Tours ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est également indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Comme spécifié dans la publication précédente, la participation lors du premier round des législatives à Tours a été de 65,62%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, parmi les 83 933 personnes en âge de voter à Tours, 50,61% avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 48,23% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Tours À Tours, l'abstention est l'une des clés de ces élections législatives. Dans l'agglomération, dimanche, 34,38% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,1% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,53% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,06% au premier tour. Au deuxième tour, 52,71% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Tours aujourd'hui ?

17:29 - Élections législatives à Tours : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des élections législatives, Tours émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 137 658 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 10 673 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans l'agglomération, 43% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,39% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 12 402 résidents étrangers, représentant 9,00% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 466 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,83%, synonyme d'une situation économique instable. À Tours, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.