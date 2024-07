Résultat des législatives 2024 au Robert : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Le taux de participation au Robert était de 32,36% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 47,06% dans l'agglomération, contre un taux de participation de 43,92% au premier tour, soit 7 945 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 19,82% au premier tour et 26,47% au deuxième tour.

17:29 - Les enjeux locaux du Robert : tour d'horizon démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Robert émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 21 305 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 951 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 17,25% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,39% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 141 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2222,73 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,32%, révélant une situation économique fragile. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 au Robert affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.