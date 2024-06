Résultat des législatives à Abbeville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Abbeville ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Abbeville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,88% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,07% à Abbeville. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total de 20% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Abbeville Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 30% à Abbeville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Abbeville au début du mois ? Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 3071 votants d'Abbeville ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 41% des voix devant Valérie Hayer à 15,46% et Raphaël Glucksmann à 9,07%.

14:32 - 31,88% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Abbeville Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. La commune d'Abbeville avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien FN finissait avec 31,88% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,59% et 18,65% des voix. Abbeville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,62% des voix. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 51,23%, devant Emmanuel Macron à 48,77%.

12:32 - François Ruffin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives 2022 à Abbeville Les élections législatives 2022 à Abbeville ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 22,08% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Somme, alors que les candidats Nupes rassembleront 36,88% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Abbeville Dans la ville d'Abbeville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 16,01% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 10,31% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1980,25 euros/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,88%) et le nombre de résidences HLM (32,25% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Abbeville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,82% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Election à Abbeville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Abbeville (80100) ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,03% au premier tour. Au second tour, 59,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 33,4% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 35,1% au premier tour.