19:47 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes dissoute à Ahuillé ? L'autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,08% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 13,73% à Ahuillé. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,62%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,5%).

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Ahuillé Que déduire de cette avalanche de chiffres ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Ahuillé entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 20% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Ahuillé il y a trois semaines Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Il y a quelques semaines en effet, à Ahuillé, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, glanant 29,59% des voix devant Valérie Hayer à 24,47% et Raphaël Glucksmann à 13,73%. Ce qui correspond à 237 bulletins dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Ahuillé au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Ahuillé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 16,53%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 40,22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,84% et 7,42% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,46% contre 67,54%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le résultat des législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Ahuillé il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,85% au premier tour, contre 30,21% pour Géraldine Bannier (Ensemble !), Ahuillé votant pour la 2ème circonscription de la Mayenne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Géraldine Bannier (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Dynamique électorale à Ahuillé : une analyse socio-démographique Dans les rues d'Ahuillé, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 859 habitants répartis dans 773 logements, cette commune présente une densité de 60 habitants par km². Ses 77 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,78%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 50,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 559,50 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Ahuillé manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Ahuillé : retour sur la participation aux dernières élections législatives La participation constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif à Ahuillé (53940). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,66% au premier tour et seulement 51,88% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Ahuillé ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 509 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,29% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,55% au second tour.