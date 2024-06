Résultat des législatives à Ailly-le-Haut-Clocher : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Ailly-le-Haut-Clocher, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 42,09% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,76% et François-Xavier Bellamy à 8,52%. Ce sont alors 173 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la localité.

C'est certainement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Ailly-le-Haut-Clocher pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 36,1% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,19% et 12,37% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 4,58% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 50,52%, devant Emmanuel Macron à 49,48%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Ailly-le-Haut-Clocher

Se tourner vers le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse ne prédit pas le futur… Les élections législatives avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Ailly-le-Haut-Clocher. On retrouvait en effet Nathalie Ribeiro-Billet en tête au premier tour, avec 32,09% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription de la Somme. Mais c'est pourtant François Ruffin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui remportait le scrutin chez les électeurs d'Ailly-le-Haut-Clocher au second tour, avec 53,20%.