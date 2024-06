Résultat des législatives à Albias : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 580 électeurs d'Albias se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 46,25% des voix face à Raphaël Glucksmann à 10,37% et Valérie Hayer à 8,37%.

L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 33,03% au 1er tour contre 19,23% pour Emmanuel Macron et 17,33% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,58% des suffrages. La cheffe du RN elle conservait son avantage au second tour avec 58,5%.

Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Albias, le RN se plaçait à la deuxième place, 29,29% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 30,09% pour Valérie Rabault (Nupes) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 50,14% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (49,86%). C'est ainsi Pierre Poma chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Albias : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les données démographiques et socio-économiques d'Albias mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,08% et une densité de population de 148 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 154 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,06%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Albias mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.