En direct

19:49 - Qui vont plébisciter les supporters de gauche à Alby-sur-Chéran ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc imposée avec 24,13% des voix dans la commune, où c'est Loris Fontana qui représentait la gauche. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,01% à Alby-sur-Chéran. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 29% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (9,25%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,68%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,22%).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Alby-sur-Chéran Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais quelques grandes directions apparaissent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Alby-sur-Chéran entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,84% pour la liste de Jordan Bardella à Alby-sur-Chéran le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. 35,84% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Alby-sur-Chéran, contre Raphaël Glucksmann à 13,01% et Valérie Hayer à 12,14%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 372 votants d'Alby-sur-Chéran.

14:32 - 25,18% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Alby-sur-Chéran Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Alby-sur-Chéran au cours de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 25,18% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,94% et 20,95% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,01% des suffrages. Avec 47,34%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,66%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Alby-sur-Chéran ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Lors des dernières législatives à Alby-sur-Chéran, le RN terminait à la deuxième place, 23,87% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 24,13% pour Loris Fontana (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (50,68%). Loris Fontana conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique d'Alby-sur-Chéran façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Alby-sur-Chéran peut-elle affecter le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,48%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 763 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,89%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,7%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Alby-sur-Chéran mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,11% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Alby-sur-Chéran : quel était le pourcentage de participation aux précédentes législatives ? Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 2 723 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 40,58% des personnes en âge de participer à une élection à Alby-sur-Chéran avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 49,51% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,69% au premier tour. Au deuxième tour, 58,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Alby-sur-Chéran cette année ? Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017.