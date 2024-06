Résultat des législatives à Allouville-Bellefosse : l'élection 2024 en direct

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,11% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Allouville-Bellefosse. Emmanuel Macron était deuxième avec 32,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,34%. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec seulement 6,36% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,31% contre 53,69%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Allouville-Bellefosse

Quelle influence les électeurs d'Allouville-Bellefosse exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,51%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (74,33%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 505 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,74%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Allouville-Bellefosse mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,44% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.