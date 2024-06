Résultat des législatives à Angers : les tendances clés du 1er tour

16:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Angers

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection du jour. Lors des législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Angers, grattant 8.52% des suffrages sur place, contre 36.30% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 4 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville François Gernigon (ENS) dans la 1re circonscription avec 34.61%, Stella Dupont (ENS) dans la 2e circonscription avec 35.87%, Tassadit Amghar (NUP) dans la 6e circonscription avec 42.49% et Guillaume Jouanneau (NUP) dans la 7e circonscription avec 43.6%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place aux candidats Ensemble ! pour le leadership localement.