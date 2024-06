Résultat des législatives à Antony : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Antony fait envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 18,16% à Antony il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 40% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Antony, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,74% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,92% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Antony Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Les intentions de vote prédisent un RN à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son score des élections législatives 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 21% à Antony, soit 15 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Antony n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus tirées par les cheveux.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à Antony lors des européennes Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Le podium des récentes élections européennes à Antony, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer avec 20,81% des suffrages, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,16% et Manon Aubry avec 13,29%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Antony au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 8,71% contre 37,29% pour Emmanuel Macron et 24,3% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 80,49% contre 19,51% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le score obtenu par le RN va être le déterminant localement pour cette élection des députés 2024. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Antony, récoltant 6,14% des votes sur place, contre 33,60% pour Maud Bregeon (LREM). Sur la commune d'Antony, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Élections législatives à Antony : impact de la démographie et de l'économie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Antony contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 49,18% de population active et une densité de population de 6455 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,1% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,12%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,95% et d'une population étrangère de 10,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,01% à Antony, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Elections législatives précédentes à Antony : l'impact de la participation Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Antony, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 24,12% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,8% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,97% au premier tour. Au deuxième tour, 44,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Antony cette année ? Quel député succédera à Maud Bregeon dans la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine ?