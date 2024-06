Résultat des législatives à Argancy : l'élection 2024 en direct

Aux législatives en 2022 à Argancy, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 18,4% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,42% pour Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) au premier tour. Au second, il obtenait pourtant 54,59% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,41%). C'est donc Françoise Grolet chez les lepénistes qui l'emportait.

11:02 - Élections législatives à Argancy : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Argancy comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 616 logements pour 1 330 habitants, la densité de la commune est de 118 habitants/km². Avec 96 entreprises, Argancy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (89,29%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 41,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 751,15 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, Argancy incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.