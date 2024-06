Résultat des législatives à Argentan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes dissoute à Argentan ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 13,13% à Argentan. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 6,4% de Manon Aubry (LFI), les 3,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,44% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 26% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Argentan, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,36% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 3,35% pour Fabien Roussel et 2,34% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Argentan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Argentan le 9 juin Une élection très récente a bouleversé l'équilibre établi en 2022. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les européennes 2024 à Argentan. Ladite liste a attiré 35% des voix, devant Valérie Hayer à 17,18% et Raphaël Glucksmann à 13,13%.

14:32 - Argentan avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Argentan avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,88%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 29,91% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,19% et 5,32% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,47% contre 57,53%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Argentan ? Le score en faveur du RN sera très commenté pour cette élection législative 2024, au niveau local, comme au niveau national. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Argentan, obtenant 18,69% des voix sur place, contre 23,49% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 34,54% contre 65,46% pour les vainqueurs. Jérôme Nury remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux d'Argentan : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, Argentan se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 291 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 775 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (66,62%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Argentan forme une communauté diversifiée, avec ses 721 résidents étrangers, soit 5,38% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 603 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,95%, révélant une situation économique instable. En somme, Argentan incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Argentan Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Argentan ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,72% au premier tour. Au second tour, 58,48% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,88% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 31,26% au premier tour.