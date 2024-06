En direct

19:49 - Que vont décider les supporters de gauche à Argentré ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Argentré, le binôme Nupes avait en effet accumulé 52,21% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,5% à Argentré. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 25% sur place.

18:42 - La progression inédite du Rassemblement national à Argentré Alors que tirer de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 20% à Argentré ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Argentré aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Argentré, avec 29,26% des voix devant la liste portée par Valérie Hayer avec 21,22%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,5%.

14:32 - Argentré avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Argentré avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,54%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 34,67% des voix. Argentré n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,44% et 6,5% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 36,31% contre 63,69%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Argentré ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif apporte des indices précieux au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas à Argentré il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 15,71% au premier tour, contre 52,21% pour Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV), Argentré votant pour la 1ère circonscription de la Mayenne. Sur la commune d'Argentré, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Guillaume Garot dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Argentré : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Argentré comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 189 logements pour 2 873 habitants, la densité de la ville est de 75 hab par km². Ses 131 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,07% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 35,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 44,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 870,15 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, à Argentré, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Argentré : retour sur la participation aux dernières législatives Ce 30 juin, lors des élections législatives à Argentré (53210), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,48% au premier tour et seulement 55,35% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 181 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,82% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,07% au deuxième tour.