L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,82% à Arpaillargues-et-Aureillac. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (6,94%), Marie Toussaint (6,57%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (1,5%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Arpaillargues-et-Aureillac, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,61% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 30% à Arpaillargues-et-Aureillac lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple voire simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Arpaillargues-et-Aureillac lors de la présidentielle 2022

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Arpaillargues-et-Aureillac lors du premier tour de la présidentielle avec 27,82%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,5%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,17% et 10,99% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 46,64% contre 53,36%.