19:47 - La gauche aussi dans les favoris à Arthez-de-Béarn pour ces législatives 2024 ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 15,54% à Arthez-de-Béarn le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Arthez-de-Béarn, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 14,68% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,09% pour Yannick Jadot, 3,83% pour Fabien Roussel et 2,12% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Arthez-de-Béarn Alors que tirer de cette avalanche de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Arthez-de-Béarn entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 18% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,09% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Arthez-de-Béarn début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 31,09% des votes sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Arthez-de-Béarn, devant Valérie Hayer à 16,52% et Raphaël Glucksmann à 15,54%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec 254 électeurs d'Arthez-de-Béarn.

14:32 - À Arthez-de-Béarn, le résultat de la présidentielle résonne toujours C'est incontestablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Arthez-de-Béarn avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,34%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 24,59% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 18,97% et 15,31% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,97% contre 55,03%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Arthez-de-Béarn ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Arthez-de-Béarn en 2022, lors des élections du Parlement, avec 10,92% au premier tour, contre 34,47% pour Fabienne Costedoat-Diu (Les Républicains), Arthez-de-Béarn étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Divers gauche avec 34,04% contre 65,96% pour les vainqueurs. Mais c'est David Habib (Divers gauche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux d'Arthez-de-Béarn : tour d'horizon démographique Dans les rues d'Arthez-de-Béarn, les élections sont en cours. Dotée de 916 logements pour 1 829 habitants, la densité de la commune est de 66 habitants/km². Ses 118 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 539 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (82,97%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 34,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,81 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Arthez-de-Béarn, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Arthez-de-Béarn : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Arthez-de-Béarn (64370), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,95% au premier tour. Au second tour, 48,95% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 523 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,84% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 17,01% au premier tour.