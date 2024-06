Résultat des législatives à Asnières-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 27% et 45% à Asnières-sur-Seine à l'issue de ce premier tour Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. Raphaël Glucksmann avait cumulé 17,7% à Asnières-sur-Seine le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 45% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Asnières-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,67% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 2 points à Asnières-sur-Seine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 2 points à Asnières-sur-Seine. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la formation une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection législative. De quoi anticiper environ 10% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Asnières-sur-Seine fait exception lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes, même s'il y a des exceptions... Grand favori des sondages, Jordan Bardella a été deux fois battu en effet aux élections européennes à Asnières-sur-Seine. La tête de liste a terminé loin derrière, avec 10,82%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 19,62% et Valérie Hayer avec 18,6%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Asnières-sur-Seine au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 35,79% et Jean-Luc Mélenchon avec 30,42% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle à Asnières-sur-Seine. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 6,65%. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 82,48% contre 17,52% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Asnières-sur-Seine ? Regarder le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Asnières-sur-Seine en 2022, lors des élections du Parlement, avec 3,84% au premier tour, contre 29,51% pour Marie-Do Aeschlimann (Les Républicains), Asnières-sur-Seine votant pour la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (36,04% contre 33,98% pour le RN). C'est en revanche Francesca Pasquini (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Asnières-sur-Seine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population d'Asnières-sur-Seine exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 17948 habitants/km² et 53,77% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,59% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 39,8%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,43% et d'une population immigrée de 21,03% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,07% à Asnières-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Asnières-sur-Seine À Asnières-sur-Seine, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,23% au premier tour et seulement 42,93% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Asnières-sur-Seine cette année ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,18% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,87% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?