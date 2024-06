Résultat des législatives à Athies : l'élection 2024 en direct

Dans les rues d'Athies, les élections sont en cours. Avec une population de 1 059 habitants répartis dans 449 logements, ce village présente une densité de 224 hab/km². Ses 45 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,75%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 49,7% des familles se composent de couples avec enfants. À Athies, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Athies : quel était le niveau de participation aux précédentes législatives ?

À Athies, l'une des clés de ces législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,58% au premier tour et seulement 56,52% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 852 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,58% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 78,99% au premier tour, c'est-à-dire 673 personnes.