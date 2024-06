Résultat des législatives à Auchy-lès-Hesdin : l'élection 2024 en direct

14:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Auchy-lès-Hesdin

Comment les habitants d'Auchy-lès-Hesdin peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,41%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (61,0%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (31,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 576 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,53%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (12,99%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Auchy-lès-Hesdin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 11,32% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.