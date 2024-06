Résultat des législatives à Ault : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du RN à Ault il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des européennes à Ault. L'extrême droite a attiré 39,18% des votes, contre Valérie Hayer à 15,91% et Raphaël Glucksmann à 10,46%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ault au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Ault à l'issue de l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 30,56% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,27% et 18,73% des voix. Fabien Roussel se contentait de la quatrième place avec 4,71% des suffrages. Marine Le Pen s'était aussi imposée au second tour avec 52,39%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Ault ? Les élections législatives 2022 à Ault ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 21,67% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Somme, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 27,80% des voix. Ault optera d'ailleurs encore pour Emmanuel Maquet au second tour, finalement en tête localement avec 58,33%.

11:02 - Démographie et politique à Ault, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Ault comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 370 habitants répartis dans 2 224 logements, ce village présente une densité de 253 habitants par km². L'existence de 84 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (73,97%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 51,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 956,74 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Ault, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Perspectives de la participation aux élections législatives à Ault Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait 43,19% dans la commune d'Ault. L'abstention était de 39,08% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,21% au premier tour et seulement 47,36% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 257 personnes en âge de voter dans la ville, 24,74% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 26,01% au premier tour.