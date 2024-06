Résultat des législatives à Aurillac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Aurillac ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,99% des voix dans la commune. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 19,5% à Aurillac. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 6,16% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,14% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 34% cette fois.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Aurillac Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 17% ou plus à Aurillac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Aurillac le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Aurillac, à 25,72%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 19,5% et Valérie Hayer à 16,74%.

14:32 - Aurillac avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait engrangé 18,37% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,12%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,68% et Marine Le Pen avec 18,37%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 32,63% contre 67,37%).

12:32 - À Aurillac, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ratait complètement la première marche à Aurillac il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 9,42% au premier tour, contre 34,03% pour Vincent Descoeur (Les Républicains), Aurillac étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Cantal. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (63,08% contre 36,92% pour le RN). Vincent Descoeur remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aurillac Dans la ville d'Aurillac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,05% et une densité de population de 899 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (63,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 8 497 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,12%) et le nombre de résidences HLM (18,74% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Aurillac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,48% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Aurillac (15000) ? Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur déterminant de ces élections législatives à Aurillac. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 749 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 27,39% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,5% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,59% au premier tour et seulement 57,64% au second tour. L'inflation dans le pays serait susceptible de ramener les habitants d'Aurillac dans les isoloirs.