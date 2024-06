Résultat des législatives à Auzebosc : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une percée du RN aussi à Auzebosc début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 166 votants d'Auzebosc se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 41,71% des votes face à Valérie Hayer à 13,82% et Raphaël Glucksmann à 12,81%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Auzebosc ? La présidentielle est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 30,38% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Auzebosc. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,19%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,51% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,52% contre 51,48%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Auzebosc, le RN terminait à la deuxième place, 27,52% des votants étant convaincus par son binôme, contre 31,94% pour Xavier Batut (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 51,68%. Xavier Batut remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Auzebosc : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population d'Auzebosc peut-elle influencer les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 6,88% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 36,85% de population active et une densité de population de 232 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (8,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 418 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,82%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,13%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 9,75% à Auzebosc, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Auzebosc pour les élections législatives L'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Auzebosc. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,3% au sein de la commune. La participation était de 80,9% au premier tour, ce qui représentait 610 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,86% au premier tour. Au deuxième tour, 50,39% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Auzebosc pour les législatives 2024 ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Auzebosc.