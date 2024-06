Résultat des législatives à Aveize : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Aveize dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Dans le détail, 155 habitants d'Aveize passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 33,19% des suffrages face à Valérie Hayer à 16,49% et François-Xavier Bellamy à 9,85%.

14:32 - 29% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Aveize C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Aveize lors du premier tour de la présidentielle avec 29%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,86%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,52% et 6,27% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,8% contre 58,2%.

12:32 - Quel résultat à Aveize pour la majorité aux législatives 2024 ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant pour cette élection 2024, localement. Le RN était absent aux législatives à Aveize en 2022, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait au premier tour, avec 37,91%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud terminait en tête en revanche avec l'étiquette Ensemble ! Au second tour dans la localité, avec 58,52%.

11:02 - Élections législatives à Aveize : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Aveize comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 11,31% d'agriculteurs pour 1 115 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 54 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,41%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 28,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,78% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 74,41 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Aveize, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Les législatives débutent à Aveize : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Aveize ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 799 personnes en âge de voter dans la localité, 82,35% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 81,85% au deuxième tour, c'est-à-dire 654 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,31% au premier tour. Au deuxième tour, 47,0% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Aveize.