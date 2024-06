Résultat des législatives à Avremesnil : l'élection 2024 en direct

En direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous préoccupe désormais. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Avremesnil, avec 47,14% des suffrages (198 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 13,81%, et Raphaël Glucksmann avec 9,76%.

La ville d'Avremesnil avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 du parti frontiste s'imposait avec 34,08% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,68% et 16,48% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 6,24% des suffrages pour sa part. En finale du scrutin, c'est encore la numéro 1 du parti d'extrême droite qui gagnait à Avremesnil avec 53,03%, devant Emmanuel Macron à 46,97%.

Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette législative 2024. Le Rassemblement national se hissait en première position à Avremesnil au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Anaïs Thomas qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 33,66% dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,16%.

Dans la ville d'Avremesnil, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 46,76% de population active et une densité de population de 188 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 8,06% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 417 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,72%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,77%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Avremesnil mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,38% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 823 personnes en âge de voter à Avremesnil, 53,46% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 52,36% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,55% au premier tour et seulement 49,82% au second tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 830 personnes en âge de voter dans la ville, 80,7% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,47% au premier tour, c'est-à-dire 643 personnes.