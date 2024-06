Résultat des législatives à Avril : l'élection 2024 en direct

11:02 - Avril et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans la ville d'Avril, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 5,3% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 55 habitants/km² et 51,79% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 353 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,92%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,83%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,07% à Avril, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.