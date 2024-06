Résultat des législatives à Ayron : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Jordan Bardella à 40,09% à Ayron le 9 juin dernier Le résultat qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 174 votants d'Ayron ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 40,09% des voix devant Valérie Hayer à 17,51% et Raphaël Glucksmann à 10,6%.

14:32 - 31,34% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Ayron Marine Le Pen avait engrangé les votes à Ayron au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 31,34% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,55% et 13,88% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 5,52% des voix. Avec 48,22%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,78%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections 2024. Aux législatives en 2022 à Ayron, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,99% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 35,88% pour Sacha Houlié (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (56,06%). Sacha Houlié conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Ayron : un regard sur la démographie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Ayron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans le bourg, 17,24% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,85% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,16%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 413 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,12%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ayron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,86% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les législatives à Ayron sont lancées Au cours des élections passées, les 1 108 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,08% dans la commune d'Ayron. Le taux de participation était de 51,42% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,2% au premier tour. Au second tour, 45,03% des citoyens se sont déplacés. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.