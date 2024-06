Résultat des législatives à Bailleul-Sir-Berthoult : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Bailleul-Sir-Berthoult : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Bailleul-Sir-Berthoult façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,16% et une densité de population de 148 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,15%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,24%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,62%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bailleul-Sir-Berthoult mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,24% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.