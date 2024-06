Résultat des législatives à Bais : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Bais, comptant 13,87%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 52,53% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Bais : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Bais, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 11,7% d'agriculteurs pour 1 215 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 743 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (66,33%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 38,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 56,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 224,25 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Bais manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.