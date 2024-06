En direct

19:49 - À Balaruc-le-Vieux, quel candidat vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Balaruc-le-Vieux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,89% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 9,89% à Balaruc-le-Vieux pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Balaruc-le-Vieux Alors que conclure de tous ces données ? Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 44% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Balaruc-le-Vieux début juin Un autre scrutin bien plus proche est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. 48,61% des suffrages se sont en effet dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Balaruc-le-Vieux, contre Valérie Hayer à 9,89% et Raphaël Glucksmann à 9,89%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 595 votants de Balaruc-le-Vieux.

14:32 - 34,56% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Balaruc-le-Vieux La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La candidate avait engrangé 34,56% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,98% et 14,18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,95% contre 39,05%).

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé au niveau local pour cette élection du Parlement. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Balaruc-le-Vieux au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de l'Hérault, c'est Cédric Delapierre qui arrivait en tête au premier tour avec 36,82%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 63,64%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,36%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Balaruc-le-Vieux À Balaruc-le-Vieux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Avec une densité de population de 441 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,07%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 080 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,62%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,81%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Balaruc-le-Vieux mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,57% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Perspectives de la participation aux législatives à Balaruc-le-Vieux L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Balaruc-le-Vieux. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,05% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Balaruc-le-Vieux ? En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 18,71% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 16,73% au premier tour.